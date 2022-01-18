Вирусолог Альтштейн дал прогноз по ситуации с распространением «омикрона» в России

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн дал прогноз по ситуации с распространением штамма коронавируса «омикрон» в России.

В беседе с телеканалом «Звезда» он выразил мнение, что пик заболеваемости может быть зафиксирован в начале февраля, после чего темпы распространения вируса будут снижаться.

«Я сужу просто по тому, что происходит в других странах. В странах Африки, где примерно через месяц после начала был достигнут пик и пошло вниз, в Великобритании, в Соединённых Штатах, где тоже сейчас уже идёт снижение», — объяснил специалист.

Альтштейн также призвал граждан вакцинироваться.

Кроме того, в беседе с газетой «Известия» он рассказал о «загадках» коронавируса.

«Для меня его главная загадка — почему в какой-то момент кривая заболеваемости вдруг идёт на спад? Почему она поднимается — понятно. Это эпидемический процесс: вирус находит чувствительного хозяина и распространяется. Но почему происходит спад волны заболеваемости?» — задался вопросом эксперт.

По его словам, можно предположить, что должен существовать некий механизм, который на определённом этапе снижает контагиозность вируса, и заболеваемость снижается, но потом появляется новый вариант.

«Это не общепринятая точка зрения, но я не вижу иной причины для немотивированного снижения заболеваемости», — добавил Альтштейн.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».