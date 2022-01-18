В Ростовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Ростовской области зафиксировали 554 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в ковидных госпиталях находятся 2047 пациентов. С начала пандемии заболели 200 690 жителей области, из медучреждений выписаны более 181 тыс.

В целом в России выявили 31 252 случая COVID-19 за последние 24 часа, передаёт «Утро.ру».

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».