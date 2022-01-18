В Красноярском крае подтвердили 285 случаев коронавируса за сутки

В Красноярском крае подтвердили 285 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 178 277. Из больниц выписан 162 921 житель, в том числе 299 — за минувшие 24 часа.

«Под медицинское наблюдение взяты 1383 контактных человека. Проведено тестов на коронавирус всего 4 698 516, из них за последние сутки 1767», — рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

В целом в России за последние сутки выявили 31 252 случая COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».