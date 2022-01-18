В Кемеровской области зарегистрировали 280 случаев коронавируса за сутки

В Кемеровской области зарегистрировали 280 случаев коронавируса за последние сутки, из больниц при этом выписали 301 человека.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в области заболели 89 820 жителей, выздоровели 82 057. На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 5248 человек.

Также стало известно о темпах вакцинации от COVID-19 на Камчатке. Так, если в новогодние праздники в регионе в среднем прививку делали 46 человек в сутки, то теперь вакцинируются около 252 человек в день, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на краевое правительство.

Пройти вакцинацию можно в 38 стационарных и мобильных пунктах.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».