Волынец поддержала принятый Госдумой закон о пожизненном заключении для педофилов

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала принятие Госдумой закона о пожизненном заключении педофилов.

В соответствии с поправками пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершённое повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

«С одной стороны, хорошо, что этот закон наконец-то приняли. Потому что родители ждут его уже много лет. С другой стороны, плохо, что нужно дожидаться второй жертвы, чтобы нелюди получили пожизненное наказание. Учитывая латентность этих преступлений, раскрывается лишь небольшая их часть. В силу понятных обстоятельств, конечно. Многие дети в силу возраста не понимают, что с ними происходит или стесняются, или же они просто запуганы педофилами. И, к сожалению, насилие может происходить годами», — сказала Волынец.

Она отметила, что «педофилия — это хронический системный сбой личности, который, к сожалению, не лечится».

«Об этом говорят как криминалисты и эксперты, так и люди, которые работают в правоохранительной системе... Поэтому если уже обнаружено, что человек является педофилом, который совершил преступление, то государство, которое обязано обеспечивать безопасность наших семей и наших детей, должно принять все меры, чтобы обезопасить социум от таких извращенцев», — заключила собеседница RT.

Ранее депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс в части усиления ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.