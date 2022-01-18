В Нижегородской области выявили 322 случая коронавируса за сутки

В Нижегородской области выявили 322 случая коронавируса за последние сутки, из больниц выписали 29 человек.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 237 376.

Также стало известно, что в Дагестане зарегистрировали первый случай «омикрона», передаёт Life.ru со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

«В Республике Дагестан зарегистрирован первый лабораторно подтверждённый случай заболевания коронавирусной инфекцией, вызванный штаммом «омикрон», у 38-летнего жителя», — заявили в службе.

В настоящее время в республике проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».