В Нижегородской области выявили 322 случая коронавируса за сутки
- AP
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 237 376.
Также стало известно, что в Дагестане зарегистрировали первый случай «омикрона», передаёт Life.ru со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.
«В Республике Дагестан зарегистрирован первый лабораторно подтверждённый случай заболевания коронавирусной инфекцией, вызванный штаммом «омикрон», у 38-летнего жителя», — заявили в службе.
В настоящее время в республике проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».