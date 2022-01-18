В Омской области подтвердили 293 случая COVID-19 за сутки
- AP
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 134 677, выздоровевших — 126 705.
Также стало известно, что у свердловчанина, общавшегося с человеком, инфицированным «омикроном», оказался положительный тест на коронавирус, передаёт URA.RU со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».