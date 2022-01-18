В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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Губернатор Кировской области Игорь Васильев провёл заседание оперативного штаба. Участники встречи обсудили вопросы работы единой службы 122 по COVID-19 и ход прививочной кампании.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • AP

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

«Пандемия COVID-19 пока не отступила, и мы вынуждены вновь мобилизовать все силы на борьбу с инфекцией. В ряде регионов ситуация ухудшается, в том числе в связи с регистрацией нового штамма коронавируса «омикрон». Мы ещё не достигли уровня коллективного иммунитета, вакцинация от коронавируса остаётся одной из приоритетных задач», — заявил Васильев.

Со своей стороны, первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов рассказал, что в настоящее время лечение от COVID-19 проходят около 4 тыс. жителей.

Как напомнила Софья Войтко, и. о. главного врача Кировского клинико-диагностического центра, вакцинация против коронавируса проводится в поликлиниках, мобильных пунктах и на дому.

В целом в России за минувшие сутки выявили 31 252 случая COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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