В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

Губернатор Кировской области Игорь Васильев провёл заседание оперативного штаба. Участники встречи обсудили вопросы работы единой службы 122 по COVID-19 и ход прививочной кампании.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

«Пандемия COVID-19 пока не отступила, и мы вынуждены вновь мобилизовать все силы на борьбу с инфекцией. В ряде регионов ситуация ухудшается, в том числе в связи с регистрацией нового штамма коронавируса «омикрон». Мы ещё не достигли уровня коллективного иммунитета, вакцинация от коронавируса остаётся одной из приоритетных задач», — заявил Васильев.

Со своей стороны, первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов рассказал, что в настоящее время лечение от COVID-19 проходят около 4 тыс. жителей.

Как напомнила Софья Войтко, и. о. главного врача Кировского клинико-диагностического центра, вакцинация против коронавируса проводится в поликлиниках, мобильных пунктах и на дому.

В целом в России за минувшие сутки выявили 31 252 случая COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».