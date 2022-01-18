В Татарстане зарегистрировали 111 случаев COVID-19 за сутки
- AP
Об этом сообщает «Реальное время».
Общее число заболевших в республике достигло 44 522. Из больниц выписаны 37 786 жителей, в том числе 128 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Челябинской области выявили 250 случаев COVID-19 за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на оперативный штаб. Отмечается, что за 24 часа этот показатель вырос на 25%.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».