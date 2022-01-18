В Удмуртии выявили 209 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Больше всего заболевших — в Ижевске (124 человека), а также в Воткинске и Завьяловском районе.
Вакцинацию прошли 676 617 жителей республики.
Также стало известно, что в настоящее время в Нижегородской области коронавирусом болеют 1206 детей. С начала пандемии COVID-19 выявили у 37 947 несовершеннолетних, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
По данным на 17 января, в стационарах лечатся 47 детей, тяжёлых и реанимационных случаев нет.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».