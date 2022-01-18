В Удмуртии выявили 209 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Удмуртии выявили 209 случаев коронавируса за сутки, выздоровели при этом 340 жителей региона.
В Удмуртии выявили 209 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (124 человека), а также в Воткинске и Завьяловском районе.

Вакцинацию прошли 676 617 жителей республики.

Также стало известно, что в настоящее время в Нижегородской области коронавирусом болеют 1206 детей. С начала пандемии COVID-19 выявили у 37 947 несовершеннолетних, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

По данным на 17 января, в стационарах лечатся 47 детей, тяжёлых и реанимационных случаев нет.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить