В Удмуртии выявили 209 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 209 случаев коронавируса за сутки, выздоровели при этом 340 жителей региона.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (124 человека), а также в Воткинске и Завьяловском районе.

Вакцинацию прошли 676 617 жителей республики.

Также стало известно, что в настоящее время в Нижегородской области коронавирусом болеют 1206 детей. С начала пандемии COVID-19 выявили у 37 947 несовершеннолетних, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

По данным на 17 января, в стационарах лечатся 47 детей, тяжёлых и реанимационных случаев нет.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».