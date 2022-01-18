Песков: подготовка к посланию президента Путина парламенту ведётся

Подготовка к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию ведётся, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Подготовка ведётся, точных дат пока нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, началась ли уже подготовка к посланию президента парламенту.

Ранее Песков заявил, что глава государства Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию в начале 2022 года.

В апреле 2021 года президент выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в ходе которого он в том числе рассказал о мерах поддержки регионов и поручил кабмину подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми.