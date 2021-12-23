Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию в начале 2022 года.

Об этом сообщило РИА Новости.

Песков отметил, что подготовка к посланию уже началась концептуально, но предстоит ещё предметная работа над основой текста.

«А потом президент сам будет дорабатывать, как всегда», — сказал он.

В апреле 2021 года президент выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в ходе которого он в том числе рассказал о мерах поддержки регионов и поручил кабмину подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми.