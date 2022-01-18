Meta оспорила оборотный штраф почти в 2 млрд рублей

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Компания Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram) оспорила оборотный штраф почти в 2 млрд рублей, наложенный за неудаление запрещённой информации.
Meta оспорила оборотный штраф почти в 2 млрд рублей
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«В суд поступила апелляционная жалоба», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.

В декабре мировой суд в Москве назначил Meta оборотный штраф в размере 1,99 млрд рублей за повторное неудаление запрещённой информации.

До этого суд также наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.

Российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что компании Google и Meta постоянно уклонялись от исполнения российских законов и не выполняли требований Роскомнадзора, вследствие чего введение оборотных штрафов стало неизбежным.

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