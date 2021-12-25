Пушков назвал введение оборотных штрафов для Meta и Google неизбежным

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Российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что компании Google и Meta постоянно уклонялись от исполнения российских законов и не выполняли требования Роскомнадзора, вследствие чего введение оборотных штрафов стало неизбежным.
Пушков назвал введение оборотных штрафов для Meta и Google неизбежным
  • Reuters

«Нынешний конфликт с введением оборотных штрафов можно определить как неизбежный: он долго назревал и закономерно произошёл», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

По его мнению, наложение «оборотных штрафов» было вопросом времени.

«Если в компаниях не предполагали такого развития событий, это означает, что они плохо слушали,... о чём их много раз предупреждали», — подытожил Пушков.

Ранее Московский суд обязал компании Google и Meta выплатить крупные оборотные штрафы за повторное неудаление противоправной информации. Сумма взыскания с Google составит 7,22 млрд рублей, с Meta — 1,99 млрд рублей. Подробнее — в материале RT.

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