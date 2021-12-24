«Игнорировали многочисленные требования»: российский суд впервые наложил на Google и Meta оборотные штрафы

Московский суд обязал компании Google и Meta выплатить крупные оборотные штрафы за повторное неудаление противоправной информации. Сумма взыскания с Google составит 7,22 млрд рублей, Meta предстоит заплатить 1,99 млрд рублей. Как пояснили в Роскомнадзоре, обе компании систематически игнорировали требования по удалению запрещённого контента. Отмечается, что IT-гиганты могут быть повторно привлечены к ответственности.

В пятницу, 24 декабря, мировой суд Таганского района Москвы рассмотрел дела в отношении IT-компаний Google и Meta Platforms (правопреемницы Facebook), признал их виновными в повторном нарушении порядка ограничения доступа к противоправному контенту и назначил в качестве наказания так называемые оборотные штрафы.

«Впервые российским судом назначены штрафы, составляющие долю от выручки указанных компаний за год в России, а именно: 7,22 млрд рублей для Google LLC и 1,99 млрд рублей для Facebook Inc», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Соответствующие санкции предусмотрены ч. 5 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которой допускается наложение штрафа на юридических лиц в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

Как отметили в Роскомнадзоре, на площадках IT-гигантов публиковались материалы, пропагандирующие взгляды экстремистских и террористических организаций, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ. Оштрафованные компании игнорировали многочисленные требования в отношении публикаций, разжигающих религиозную рознь и оскорбляющих чувства верующих.

Кроме того, Google и Meta не удаляли материалы, пропагандирующие «индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних». Как пояснили в ведомстве, речь идёт о «зацепинге», «руфинге» и совершении умышленной асфиксии.

«Материалы, которые приведены в протоколах, — малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство. На текущий момент неудалёнными остаются более 2 тыс. материалов в Facebook и Instagram... У Google неудалёнными остаются более 2,6 тыс. материалов», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

В пресс-службе регулятора уточнили, что наличие у компаний неудалённых противоправных материалов с запрещённой информацией, по которым ранее уже вступили в силу решения российского суда, предусматривает повторное привлечение Google и Meta к ответственности по ч. 5 ст. 13.41 КоАП с наложением оборотных штрафов.

После обнародования вердикта суда в пресс-службе Google заявили, что изучат его и определят дальнейшие действия. Добавим, что в январе 2022 года Таганский районный суд должен рассмотреть ещё три дела в отношении этой IT-компании.

Комментируя решение суда, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что назначение штрафов никак не препятствует работе компаний на территории России, но будет иметь «профилактический эффект» для других IT-гигантов.

«Назначение этого штрафа никак не препятствует дальнейшей работе Google, хотя также напоминаю, что законодательство предусматривает и иные формы реагирования, и так называемые методы принуждения, к которым относятся и замедление трафика, и полная блокировка на территории России», — цитирует Хинштейна РИА Новости.

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Отметим, что Google и Meta входят в число 13 иностранных компаний, которые должны к 1 января 2022 года открыть свои представительства в России. В этот перечень также входят Apple, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Likeme, Spotify, Discord, Pinterest и Twitch.

Как напомнили в РКН, закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» был принят 1 июля. Документ подразумевает, что иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства на территории России.

В беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк отметил, что в России созданы все условия, чтобы компании работали и развивались. Всё, что от них требуется, это соблюдение российского законодательства, отметил эксперт.

«Если говорить о Google, то позиция странная. Потому что компания неоднократно уверяла, что заинтересована в российской аудитории и что она приведёт деятельность к соответствию с нашим законодательством. Но это так и осталось всего лишь словами, которые ни к чему конкретному не привели... Нужно принуждать иностранные компании, чтобы внутри нашей страны они работали по российским законам», — констатировал он.

«Штраф, наложенный на Google, кратно выше тех, что накладывались ранее. Но самое интересное, что он всё равно меньше тех, что накладывают на IT-гигантов в Европе. По сути, наше законодательство, так же как и позиция нашего государства, намного более либерально и демократично, чем в Европе», — сказал Данюк.

В этой связи он напомнил, например, о штрафе в размере $5 млрд за нарушение антимонопольных правил, который на компанию ранее наложила Еврокомиссия. Данюк придерживается мнения, что решение российского суда по оборотным штрафам стало вполне закономерным шагом.

«Ни одна цифровая компания не может игнорировать наше законодательство и пренебрегать интересами российских пользователей. Потому что они получают на нашем рынке большую прибыль и обязаны соблюдать закон, а также права, в том числе и цифровые, наших граждан», — подытожил Данюк.