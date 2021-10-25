За полгода Google удалил более половины запрещённого контента по требованию России

Компания Google за полгода удалила более половины незаконного контента по требованию России, большая часть которого была размещена на YouTube, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Выступая в рамках видеоконференции с представителями руководства зарубежной компании, он отметил, что, несмотря на эти показатели, работа ещё «очень далека» от идеала.

«По состоянию на начало октября сего года общее количество неудалённого противоправного контента на интернет-ресурсах Google составляет около 2650 материалов, из них YouTube — около 2500, иные ресурсы Google — более 150», — приводит РИА Новости слова Пискарёва.

Он напомнил, что на момент проведения переговоров с Google в апреле общее количество неудалённого контента за период с 2012 по 2021 годы составляло 5746 материалов.

«Работа проведена, как мы видим, однако до идеала ещё очень далеко», — сказал Пискарёв.

Ранее стало известно о планах Роскомнадзора обратиться в суд для взыскания с Google оборотных штрафов за систематическое неудаление запрещённого контента.

С января по сентябрь 2021 года Роскомнадзор заблокировал более 427 тыс. материалов с запрещённым контентом.