Роскомнадзор: Google, Facebook, Twitter не удалили более 5 тысяч запрещённых материалов

На площадках сервисов Google, Facebook, Twitter ещё не удалены около 5,5 тыс. запрещённых в России материалов. Об этом заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин на заседании в Совете Федерации.

«Только на площадках трёх крупнейших IT-сервисов, интернет-сервисов, которые принадлежат Google, Facebook, Twitter, до сих пор остаются неудалёнными порядка 5,5 тыс. такого рода материалов», — приводит РИА Новости слова Субботина.

Он отметил, что речь идёт о материалах, которые ставят целью возбуждение национальной или экстремистской розни, призывают к экстремистской деятельности и применению насилия.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор за девять месяцев заблокировал более 427 тыс. запрещённых материалов.