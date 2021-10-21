Роскомнадзор: Google, Facebook, Twitter не удалили более 5 тысяч запрещённых материалов

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На площадках сервисов Google, Facebook, Twitter ещё не удалены около 5,5 тыс. запрещённых в России материалов. Об этом заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин на заседании в Совете Федерации.
Роскомнадзор: Google, Facebook, Twitter не удалили более 5 тысяч запрещённых материалов
  • Reuters

«Только на площадках трёх крупнейших IT-сервисов, интернет-сервисов, которые принадлежат Google, Facebook, Twitter, до сих пор остаются неудалёнными порядка 5,5 тыс. такого рода материалов», — приводит РИА Новости слова Субботина.

Он отметил, что речь идёт о материалах, которые ставят целью возбуждение национальной или экстремистской розни, призывают к экстремистской деятельности и применению насилия.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор за девять месяцев заблокировал более 427 тыс. запрещённых материалов.

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