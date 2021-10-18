Роскомнадзор за девять месяцев заблокировал более 427 тысяч запрещённых материалов

С января по сентябрь 2021 года Роскомнадзор заблокировал более 427 тыс. материалов с запрещённым контентом. Об этом сообщает ведомство в своём Telegram-канале.

«С января по сентябрь 2021 года заблокировано более 427 тыс. материалов с запрещённым контентом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние девять месяцев удалено 166 тыс. запрещённых материалов по трём категориям информации — «Наркотики», «Пропаганда самоубийства» и «Детская порнография».

Число блокировок превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 42%.

Роскомнадзор также отметил работу соцсетей, которые самостоятельно удалили более 45% выявленной информации по указанным категориям.

«Наибольший процент неудаления наблюдается у Facebook — 19% и YouTube — 11%», — пояснили в ведомстве.

Ранее в московский суд поступили два новых протокола в отношении Google за отказ удалить запрещённую информацию.