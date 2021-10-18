Роскомнадзор за девять месяцев заблокировал более 427 тысяч запрещённых материалов

Короткая ссылка
С января по сентябрь 2021 года Роскомнадзор заблокировал более 427 тыс. материалов с запрещённым контентом. Об этом сообщает ведомство в своём Telegram-канале.
Роскомнадзор за девять месяцев заблокировал более 427 тысяч запрещённых материалов
  • Pixabay

«С января по сентябрь 2021 года заблокировано более 427 тыс. материалов с запрещённым контентом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние девять месяцев удалено 166 тыс. запрещённых материалов по трём категориям информации — «Наркотики», «Пропаганда самоубийства» и «Детская порнография».

Число блокировок превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 42%.

Роскомнадзор также отметил работу соцсетей, которые самостоятельно удалили более 45% выявленной информации по указанным категориям.

«Наибольший процент неудаления наблюдается у Facebook — 19% и YouTube — 11%», — пояснили в ведомстве.

Ранее в московский суд поступили два новых протокола в отношении Google за отказ удалить запрещённую информацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить