В московский суд поступили два новых протокола в отношении Google

В суд поступили два протокола, составленных в отношении Google, за отказ удалить запрещённую информацию. Компании грозит два штрафа на общую сумму 8 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда Таганского района Москвы.

«В суд поступили два протокола, составленных в отношении Google по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (отказ удалить информацию в случае, если это предусмотрено законодательством России). По каждому из них компании грозит штраф до 4 млн рублей», — сказали в суде.

Заседание суда назначено на 8 ноября, уточнили в 422-м мировом судебном участке Таганского района Москвы.

Ранее суд оставил в силе административные штрафы на 6 млн рублей в отношении Facebook.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин отмечал, что ведомство готово применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещённого контента.