Суд оставил в силе административные штрафы на 6 млн рублей в отношении Facebook

Таганский суд Москвы оставил в силе административные штрафы на 6 млн рублей в отношении Facebook.

«Решениями Таганского суда от 6 октября оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка №422 Таганского района г. Москвы от 22 июля, которыми Facebook, Inc. признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП России», — сообщили в суде.

5 октября Роскомнадзор составил протокол в отношении Facebook за повторное неудаление запрещённой в России информации.

Компании может грозить оборотный штраф в размере от 5% до 10% от годовой выручки.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин ранее отмечал, что ведомство готово применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещённого контента.