Роскомнадзор предупредил о возможном штрафе Facebook в размере до 10% от годовой выручки

Роскомнадзор составил протокол в отношении Facebook за повторное неудаление запрещённой в России информации, компании может грозить оборотный штраф в размере от 5 до 10% от годовой выручки.

«За подобное правонарушение, совершённое повторно, американской IT-компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки. Точную сумму штрафа также определит суд», — заявило ведомство.

Неудалёнными остаются ещё 1043 материала в Facebook и 973 — в Instagram, подчеркнули в службе.

Кроме того, с мая 2020 года Роскомнадзор выявил 33 случая цензуры российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook.

«Ограничения были наложены на стрим в аккаунте RT о полёте Юрия Гагарина в космос, на просветительский проект RT Red Fish, на материалы с фрагментами Государственного гимна России и другие», — цитирует РКН РИА Новости.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин ранее отмечал, что ведомство готово применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещённого контента.

В августе оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей был наложен на Booking.com B.V. (Нидерланды) за «злоупотребление доминирующим положением на рынке».