Роскомнадзор предупредил о возможном штрафе Facebook в размере до 10% от годовой выручки
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«За подобное правонарушение, совершённое повторно, американской IT-компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки. Точную сумму штрафа также определит суд», — заявило ведомство.
Неудалёнными остаются ещё 1043 материала в Facebook и 973 — в Instagram, подчеркнули в службе.
Кроме того, с мая 2020 года Роскомнадзор выявил 33 случая цензуры российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook.
«Ограничения были наложены на стрим в аккаунте RT о полёте Юрия Гагарина в космос, на просветительский проект RT Red Fish, на материалы с фрагментами Государственного гимна России и другие», — цитирует РКН РИА Новости.
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин ранее отмечал, что ведомство готово применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещённого контента.
В августе оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей был наложен на Booking.com B.V. (Нидерланды) за «злоупотребление доминирующим положением на рынке».