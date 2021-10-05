Роскомнадзор предупредил о возможном штрафе Facebook в размере до 10% от годовой выручки

Короткая ссылка
Роскомнадзор составил протокол в отношении Facebook за повторное неудаление запрещённой в России информации, компании может грозить оборотный штраф в размере от 5 до 10% от годовой выручки.
Роскомнадзор предупредил о возможном штрафе Facebook в размере до 10% от годовой выручки
  • © AP Photo/Richard Drew

«За подобное правонарушение, совершённое повторно, американской IT-компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки. Точную сумму штрафа также определит суд», — заявило ведомство.

Неудалёнными остаются ещё 1043 материала в Facebook и 973 — в Instagram, подчеркнули в службе.

Кроме того, с мая 2020 года Роскомнадзор выявил 33 случая цензуры российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook.

«Ограничения были наложены на стрим в аккаунте RT о полёте Юрия Гагарина в космос, на просветительский проект RT Red Fish, на материалы с фрагментами Государственного гимна России и другие», — цитирует РКН РИА Новости.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин ранее отмечал, что ведомство готово применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещённого контента.

В августе оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей был наложен на Booking.com B.V. (Нидерланды) за «злоупотребление доминирующим положением на рынке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить