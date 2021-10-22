Google после обращения RT удалил некорректные поисковые запросы о вакцинации
- Reuters
Интернет-пользователи ранее обратили внимание, что в Google по запросу «вакцинация это» выдаются такие варианты, как «геноцид», «зло», «чип», «печать антихриста».
«Наша команда всё проверила и удалила подсказки, которые не соответствовали нашим правилам», — отмечается в официальном ответе компании на запрос телеканала.
Теперь при поисковом запросе «вакцинация это» Google предлагает такие варианты, как «эксперимент», «хорошо или плохо», «медицинское вмешательство», «обязательно», «важно».
Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что Google, Facebook и Twitter ещё не удалили около 5,5 тыс. запрещённых в России материалов.