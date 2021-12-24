Суд в Москве наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей

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RT
Таганский районный суд Москвы наложил на американскую компанию Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.
Суд в Москве наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей
  • AP

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

«Постановлением мирового судьи... по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 13.41 КоАП России, Google LLC признан виновным... Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей», — сообщили в суде.

Ранее Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал ещё на 5 млн рублей компанию Google за неудаление ссылок.

В начале декабря сообщалась, что компаниям Google и Meta грозит оборотный штраф до 0,1 годовой выручки.

В октябре в Роскомнадзоре сообщили, что ведомство подаст в суд для взыскания с Google оборотных штрафов за систематическое неудаление запрещённого контента.

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