Google и Meta в России грозит оборотный штраф до 10% годовой выручки
- Reuters
«Судье поступили административные материалы, возбуждённые на основании протоколов об административных правонарушениях, составленных Роскомнадзором», — сказали в суде.
Протоколы составлены по ч. 5 ст. 13.41 КоАП за повторное неудаление информации.
Санкция по ней составляет от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.
В октябре в Роскомнадзоре сообщили, что ведомство подаст в суд для взыскания с Google оборотных штрафов за систематическое неудаление запрещённого контента.