Google и Meta в России грозит оборотный штраф до 10% годовой выручки

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Компаниям Google и Meta грозит оборотный штраф до 1/10 годовой выручки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы. Поступившие в суд протоколы судья рассмотрит 24 декабря.
Google и Meta в России грозит оборотный штраф до 10% годовой выручки
  • Reuters

«Судье поступили административные материалы, возбуждённые на основании протоколов об административных правонарушениях, составленных Роскомнадзором», — сказали в суде.

Протоколы составлены по ч. 5 ст. 13.41 КоАП за повторное неудаление информации.

Санкция по ней составляет от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

В октябре в Роскомнадзоре сообщили, что ведомство подаст в суд для взыскания с Google оборотных штрафов за систематическое неудаление запрещённого контента.

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