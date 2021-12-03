Google и Meta в России грозит оборотный штраф до 10% годовой выручки

Компаниям Google и Meta грозит оборотный штраф до 1/10 годовой выручки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы. Поступившие в суд протоколы судья рассмотрит 24 декабря.

«Судье поступили административные материалы, возбуждённые на основании протоколов об административных правонарушениях, составленных Роскомнадзором», — сказали в суде.

Протоколы составлены по ч. 5 ст. 13.41 КоАП за повторное неудаление информации.

Санкция по ней составляет от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

В октябре в Роскомнадзоре сообщили, что ведомство подаст в суд для взыскания с Google оборотных штрафов за систематическое неудаление запрещённого контента.