Суд в Москве назначил Meta оборотный штраф в размере почти 2 млрд рублей

Мировой суд в Москве назначил Meta оборотный штраф в размере 1,99 млрд рублей за повторное неудаление запрещённой информации.

Административный штраф назначен в соответствии с ч. 5 ст. 13.41 КоАП России постановлением мирового судьи участка №422 Таганского района.

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 990 984 950 рублей 5 копеек», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы.

24 декабря суд также наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что это никак не воспрепятствует работе компании на территории России.