Хинштейн: назначение оборотного штрафа никак не препятствует работе Google в России

Назначение компании Google оборотного штрафа в размере 7,2 млрд рублей никак не препятствует её работе на территории России, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, соответствующая мера будет иметь «профилактический эффект» для других IT-гигантов.

«Назначение этого штрафа никак не препятствует дальнейшей работе Google, хотя также напоминаю, что законодательство предусматривает и иные формы реагирования, и так называемые методы принуждения», — цитирует Хинштейна РИА Новости.

К ним относятся замедление трафика и полная блокировка ресурсов на территории государства.

24 декабря Таганский районный суд Москвы наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.

После этого в компании заявили, что изучат решение суда России.