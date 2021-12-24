Хинштейн: назначение оборотного штрафа никак не препятствует работе Google в России
- AP
По его словам, соответствующая мера будет иметь «профилактический эффект» для других IT-гигантов.
«Назначение этого штрафа никак не препятствует дальнейшей работе Google, хотя также напоминаю, что законодательство предусматривает и иные формы реагирования, и так называемые методы принуждения», — цитирует Хинштейна РИА Новости.
К ним относятся замедление трафика и полная блокировка ресурсов на территории государства.
24 декабря Таганский районный суд Москвы наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.
После этого в компании заявили, что изучат решение суда России.