Google изучит решение суда России о штрафе в 7,2 млрд рублей

Google изучит решение российского суда о штрафе в размере 7,2 млрд рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

«Мы изучим решение суда и после этого определим дальнейшие шаги», — заявили в пресс-службе.

24 декабря Таганский районный суд Москвы наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.

Ранее сообщалась, что компаниям Google и Meta грозит оборотный штраф до 1/10 годовой выручки.

В октябре в Роскомнадзоре предупредили, что ведомство подаст в суд для взыскания с Google оборотных штрафов за систематическое неудаление запрещённого контента.