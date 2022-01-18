Глава «Росатома» Лихачёв объяснил причины затора судов на Севморпути в конце 2021 года

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что в конце ноября 2021 года более 20 судов застряли в акватории Северного морского пути в связи с разделением полномочий по контролю за судами между «Росатомом» и Министерством транспорта.

Об этом сообщил РБК.

Лихачёв рассказал, что в 2018 году, когда были распределены полномочия по управлению навигацией на Севморпути, часть функций осталась у Минтранса.

Он уточнил, что речь идёт о ФГБУ «Администрация Севморпути», которая выдаёт разрешения на проход судов.

«Но, как оказалось, контроль был недостаточным», — заявил Лихачёв.

По его словам, «Росатом» в ходе совещания у первого вице-премьера России Андрея Белоусова предложил вновь обсудить распределение полномочий по Северному морскому пути в феврале—марте текущего года.

В частности, Лихачёв заявил, что «Росатом» предлагает закрепить за собой право на выдачу разрешений на проход судов по Северному морскому пути.

Ранее советник президента, спецпредставитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что развитие Северного морского пути (СМП) не повлияет на климат Арктического региона благодаря использованию на этом маршруте атомного ледокольного флота и специального топлива.

Он также уточнил, что развитие СМП больше повлияет на инвестиционный климат — увеличится товарооборот России с иностранными партнёрами.