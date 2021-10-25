Советник президента Эдельгериев оценил влияние Севморпути на климат Арктики

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Советник президента, спецпредставитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что развитие Северного морского пути (СМП) не повлияет на климат Арктического региона благодаря использованию на этом маршруте атомного ледокольного флота и специального топлива.
Советник президента Эдельгериев оценил влияние Севморпути на климат Арктики
  • © РИА Новости / Соломон Лулишов

Об этом он рассказал в интервью газете «Известия» в рамках Валдайской конференции.

«СМП никак не может повлиять на климат Арктики. Единственное, там есть возможности снижения выбросов... Но мы там в основном используем атомный флот, и группировка атомного флота будет увеличиваться. Дальше у нас есть соглашение по мониторингу выбросов — этот вопрос тоже на контроле, будет использоваться то топливо, которое минимизирует влияние на экологию региона», — подчеркнул Эдельгериев.

Он также уточнил, что развитие СМП больше повлияет на инвестиционный климат — увеличится товарооборот России с иностранными партнёрами.

Ранее председатель совета фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий в беседе с НТВ рассказал о перспективах развития Дальнего Востока.

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