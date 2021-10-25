Советник президента Эдельгериев оценил влияние Севморпути на климат Арктики

Советник президента, спецпредставитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что развитие Северного морского пути (СМП) не повлияет на климат Арктического региона благодаря использованию на этом маршруте атомного ледокольного флота и специального топлива.

Об этом он рассказал в интервью газете «Известия» в рамках Валдайской конференции.

«СМП никак не может повлиять на климат Арктики. Единственное, там есть возможности снижения выбросов... Но мы там в основном используем атомный флот, и группировка атомного флота будет увеличиваться. Дальше у нас есть соглашение по мониторингу выбросов — этот вопрос тоже на контроле, будет использоваться то топливо, которое минимизирует влияние на экологию региона», — подчеркнул Эдельгериев.

Он также уточнил, что развитие СМП больше повлияет на инвестиционный климат — увеличится товарооборот России с иностранными партнёрами.

Ранее председатель совета фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий в беседе с НТВ рассказал о перспективах развития Дальнего Востока.