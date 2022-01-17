Врач Каган напомнил о пользе вакцин для повышения иммунитета

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Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган напомнил о пользе вакцин для повышения иммунитета.
Врач Каган напомнил о пользе вакцин для повышения иммунитета
  • AP
  • © Markus Schreiber

«На протяжении более чем двухсотлетней истории вакцинации человечества от разных опасных инфекций не было получено каких-либо доказательств того, что вакцинация в отдалённой перспективе снижает иммунитет», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, применение вакцин всегда на более долгий или более короткий срок повышает иммунитет к тем инфекциям, для профилактики которых они предназначены.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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