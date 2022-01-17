Наложенные в России на Google и Meta штрафы составили 5% от их годового дохода

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Наложенные российским судом многомиллиардные оборотные штрафы на компании Google и Meta составили 5% от их годового дохода.
Наложенные в России на Google и Meta штрафы составили 5% от их годового дохода
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на расчёты суда, это 144 млрд и 39 млрд рублей соответственно.

По расчётам суда, в год Google заработала 144,4 млрд рублей, а Meta — 39,8 млрд.

В обоих постановлениях суд пришёл к выводу о необходимости оштрафовать компании на 1/20 от их совокупного дохода.

В декабре мировой суд в Москве назначил Meta оборотный штраф в размере 1,99 млрд рублей за повторное неудаление запрещённой информации.

До этого суд также наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.

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