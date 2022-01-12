Google, Facebook и Whatsapp оплатили 22 млн рублей штрафов в России
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«Google, WhatsApp и Facebook оплатили назначенные судом штрафы в размере 22 млн рублей», — заявили в пресс-службе регулятора.
Отмечается, что Twitter штраф не оплатил.
В декабре мировой суд в Москве назначил Meta оборотный штраф в размере 1,99 млрд рублей за повторное неудаление запрещённой информации.
До этого суд также наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.