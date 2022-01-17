Нутрициолог Литошенко дала советы по питанию для поддержания мозговой активности

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Нутрициолог Софья Литошенко дала советы по питанию для поддержания мозговой активности.
Нутрициолог Литошенко дала советы по питанию для поддержания мозговой активности
  • Gettyimages.ru

«Человеческий мозг почти на 60% состоит из жира. Есть данные о том, что жирные кислоты являются одним из самых необходимых элементов для полноценной работы серого вещества. При этом особенно важны для развития мозга человека именно омега-3 жирные кислоты», — заявила она в беседе с Life.ru.

Как отметила эксперт, речь идёт о полезных ненасыщенных жирах, содержащихся в растительных продуктах.

Кроме того, полагает Литошенко, важно разнообразие рациона, особенно необходимо добавлять в него полезные ненасыщенные жиры, которые содержатся, например, в орехах, семенах и авокадо.

Не рекомендуется избыточное потребление насыщенных жиров в продуктах животного происхождения, а также трансжиров.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News высказался о возможном вреде пельменей и наггетсов.

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