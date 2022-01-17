Стоматолог Смирнов рассказал, в каких случаях желательно удалить зубы мудрости

Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург медицинского центра DAVINCI Алексей Смирнов рассказал, в каких случаях желательно удалить зубы мудрости.

«У большинства людей зубы мудрости поражаются кариесом, так как находятся в самых дальних уголках ротовой полости, в связи с этим мы уделяем мало внимания их гигиене», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, ещё одна причина — неправильное расположение «восьмёрок», создающее дискомфорт, даже если зубы не болят.

«Зубы мудрости также могут подпирать моляры нижней или верхней челюсти — обычно страдают «семёрки» и «шестёрки». В этих случаях «восьмёрки» тоже необходимо удалять», — сообщил Смирнов.

Как добавил врач, зубы мудрости удаляют и тогда, когда необходимы, к примеру, брекеты.

Ранее доктор медицинских наук врач-стоматолог, главный научный сотрудник ФГБНУ НИИ общей патологии и патофизиологии Андрей Орлов рассказал, о чём может говорить зубная боль.