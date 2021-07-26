Стоматолог назвал причины зубной боли

Доктор медицинских наук врач-стоматолог, главный научный сотрудник ФГБНУ НИИ общей патологии и патофизиологии Андрей Орлов рассказал, о чём может говорить зубная боль.

Такая боль всегда должна быть поводом для обращения к стоматологу, рассказал врач в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Умеренная боль возникает, когда начинаются процессы, связанные с воспалением. Например, имеется киста, человек простыл — зуб может ныть, человек может испытывать неприятные ощущения в области зуба. А бывает острая, нестерпимая боль, когда человек не может находиться на месте, он постоянно в движении, чтобы отвлечься. Такие боли, как правило, характерны при развитии пульпита — воспаления сосудисто-нервного пучка», — объяснил Орлов.

Временно облегчить болевой синдром помогут лекарственные препараты.

При этом терпеть зубную боль стоматолог не советует.

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