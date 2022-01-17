Терапевт Черненко рассказала, можно ли купаться в проруби после вакцинации

Врач-терапевт Елена Черненко рассказала, можно ли купаться в проруби после перенесённого COVID-19 или вакцинации.

«Я настоятельно не рекомендую окунаться в прорубь тем, кто перенёс коронавирусную инфекцию менее полугода назад», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

Как пояснила эксперт, после коронавируса у некоторых людей могут развиться осложнения, например миокардит, тромбоз вен нижних конечностей, а когда человек ныряет в прорубь, у него резко меняется давление, что оказывает негативное воздействие на организм, особенно при наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

Если коронавирусная инфекция дала осложнение на сердце и сосуды, это тоже считается противопоказанием к купанию.

«Если вы сделали прививку от коронавируса, то окунаться можно через неделю-две, когда организм уже гарантированно справится с аденовирусом, содержащимся в вакцине», — добавила Черненко.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оборудуют 215 мест для крещенских купаний.