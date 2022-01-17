Терапевт Черненко рассказала, можно ли купаться в проруби после вакцинации

Короткая ссылка
Врач-терапевт Елена Черненко рассказала, можно ли купаться в проруби после перенесённого COVID-19 или вакцинации.
Терапевт Черненко рассказала, можно ли купаться в проруби после вакцинации
  • РИА Новости

«Я настоятельно не рекомендую окунаться в прорубь тем, кто перенёс коронавирусную инфекцию менее полугода назад», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

Как пояснила эксперт, после коронавируса у некоторых людей могут развиться осложнения, например миокардит, тромбоз вен нижних конечностей, а когда человек ныряет в прорубь, у него резко меняется давление, что оказывает негативное воздействие на организм, особенно при наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

Если коронавирусная инфекция дала осложнение на сердце и сосуды, это тоже считается противопоказанием к купанию.

«Если вы сделали прививку от коронавируса, то окунаться можно через неделю-две, когда организм уже гарантированно справится с аденовирусом, содержащимся в вакцине», — добавила Черненко.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оборудуют 215 мест для крещенских купаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить