В Нижегородской области выявили 304 случая COVID-19 за сутки

В Нижегородской области выявили 304 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 237 054. Из больниц выписаны 224 040 жителей, в том числе 326 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 30 726 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».