Путин поручил сократить время на оформление документации врачами

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Российский президент Владимир Путин поручил в рамках внедрения информационных систем в деятельность медорганизаций сократить время на оформление документации врачами.
Путин поручил сократить время на оформление документации врачами
  • РИА Новости

Текст поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации с учётом ранее данных поручений обеспечить сокращение времени, необходимого на оформление врачом медицинской документации», — отмечается в поручении.

Срок — 20 февраля, ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на три года.

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