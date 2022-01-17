Путин поручил сократить время на оформление документации врачами
- РИА Новости
Текст поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации с учётом ранее данных поручений обеспечить сокращение времени, необходимого на оформление врачом медицинской документации», — отмечается в поручении.
Срок — 20 февраля, ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на три года.