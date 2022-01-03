Правительство России утвердило программу гарантий бесплатного оказания медицинской помощи

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на три года.

«Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Новая программа учитывает особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Также в программе предусмотрено государственное финансирование проводимой медорганизациями углублённой диспансеризации.

«С 1 июля 2021 года на такое обследование приглашают граждан, переболевших коронавирусом. Оно помогает выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и вовремя начать лечение», — отмечается в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников и врачей за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Он также поручил кабмину в 2022 году продолжить выплаты медикам, работающим с больными COVID-19.