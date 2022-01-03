Правительство России утвердило программу гарантий бесплатного оказания медицинской помощи

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Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на три года.
Правительство России утвердило программу гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
  • РИА Новости

«Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Новая программа учитывает особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Также в программе предусмотрено государственное финансирование проводимой медорганизациями углублённой диспансеризации.

«С 1 июля 2021 года на такое обследование приглашают граждан, переболевших коронавирусом. Оно помогает выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и вовремя начать лечение», — отмечается в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников и врачей за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Он также поручил кабмину в 2022 году продолжить выплаты медикам, работающим с больными COVID-19.

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