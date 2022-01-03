Правительство России утвердило программу гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
- РИА Новости
«Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Новая программа учитывает особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Также в программе предусмотрено государственное финансирование проводимой медорганизациями углублённой диспансеризации.
«С 1 июля 2021 года на такое обследование приглашают граждан, переболевших коронавирусом. Оно помогает выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и вовремя начать лечение», — отмечается в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников и врачей за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Он также поручил кабмину в 2022 году продолжить выплаты медикам, работающим с больными COVID-19.