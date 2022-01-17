В Ставропольском крае подтвердили 509 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Ставропольском крае подтвердили 509 случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровели при этом 412 человек.
В Ставропольском крае подтвердили 509 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.

Общее число заболевших в крае достигло 130 438. Из больниц выписаны более 111 тыс. жителей.

«Ставрополье сталкивается с тенденцией, которая проявляется в недавние дни в России и в мире, — растёт число заболевших. Мы готовились к этой ситуации, резервы коек и медикаментов есть», — отметил Владимиров.

Также стало известно, что Нижегородский областной клинический диагностический центр выполнил 24 тыс. КТ-обследований пациентов с COVID-19 в 2021 году, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на региональный Минздрав.

В 2020-м специалисты обследовали 22 580 жителей области.

«Компьютерная томография пациентов c COVID-19 по-прежнему выполняется круглосуточно, наши сотрудники работают в три смены, обеспечены все меры эпидбезопасности», — отметила и. о. главного врача ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр» Ольга Гудушина.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить