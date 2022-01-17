В Ставропольском крае подтвердили 509 случаев коронавируса за сутки

В Ставропольском крае подтвердили 509 случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровели при этом 412 человек.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.

Общее число заболевших в крае достигло 130 438. Из больниц выписаны более 111 тыс. жителей.

«Ставрополье сталкивается с тенденцией, которая проявляется в недавние дни в России и в мире, — растёт число заболевших. Мы готовились к этой ситуации, резервы коек и медикаментов есть», — отметил Владимиров.

Также стало известно, что Нижегородский областной клинический диагностический центр выполнил 24 тыс. КТ-обследований пациентов с COVID-19 в 2021 году, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на региональный Минздрав.

В 2020-м специалисты обследовали 22 580 жителей области.

«Компьютерная томография пациентов c COVID-19 по-прежнему выполняется круглосуточно, наши сотрудники работают в три смены, обеспечены все меры эпидбезопасности», — отметила и. о. главного врача ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр» Ольга Гудушина.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».