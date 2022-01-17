В Татарстане зарегистрировали 113 случаев коронавируса за сутки

В Татарстане зарегистрировали 113 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

С начала пандемии в республике заболели 44 411 человек. Выписаны из медучреждений 37 658 жителей, включая 19 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Крыму с понедельника, 17 января, возобновят ряд ограничительных мер по COVID-19. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксёнов, передаёт «Крым 24».

В частности, в регионе вновь заработает система QR-кодов в общественных местах.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».