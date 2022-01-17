В Иркутской области зарегистрировали 353 случая COVID-19 за сутки

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В Иркутской области зарегистрировали 353 случая коронавируса за сутки.
В Иркутской области зарегистрировали 353 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

С начала пандемии в области заболели 162 229 жителей, выздоровели 151 217.

Также стало известно, что в Крыму с 10 по 16 января выявили 747 случаев COVID-19. Из больниц выписаны 786 жителей, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на региональный Минздрав.

«Вакцинированы первым компонентом и полностью 917 438 человек. Вакцинированы полностью 860 698 человек. Ревакцинированы 172 972 человека», — также рассказали в ведомстве.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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