Постпред при ОБСЕ Лукашевич назвал цензурой блокировку страницы делегации в Facebook
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«Это, конечно, нетерпимая абсолютно ситуация. Ситуация, когда мы сталкиваемся с прямой угрозой замолчать мнение в эфире. Это прямая попытка цензуры, основанная на политических мотивах», — цитирует РИА Новости Лукашевича.
Он отметил, что российская сторона будет ставить вопрос о данной ситуации перед представителем по вопросам свободы СМИ и генсеком ОБСЕ, а также перед польским председательством.
Ранее стало известно о блокировке в Facebook официальной страницы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.
Дипломаты отметили, что страница была заблокирована после постов о гарантиях безопасности.
Роскомнадзор потребовал от компании Meta восстановить в Facebook доступ к странице.