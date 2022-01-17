Постпред при ОБСЕ Лукашевич назвал цензурой блокировку страницы делегации в Facebook

Ситуация с блокировкой в Facebook страницы российской делегации — это прямая попытка цензуры, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Это, конечно, нетерпимая абсолютно ситуация. Ситуация, когда мы сталкиваемся с прямой угрозой замолчать мнение в эфире. Это прямая попытка цензуры, основанная на политических мотивах», — цитирует РИА Новости Лукашевича.

Он отметил, что российская сторона будет ставить вопрос о данной ситуации перед представителем по вопросам свободы СМИ и генсеком ОБСЕ, а также перед польским председательством.

Ранее стало известно о блокировке в Facebook официальной страницы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Дипломаты отметили, что страница была заблокирована после постов о гарантиях безопасности.

Роскомнадзор потребовал от компании Meta восстановить в Facebook доступ к странице.