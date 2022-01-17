В Удмуртии выявили 184 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 184 случая коронавируса за сутки, из больниц при этом выписали 320 человек.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (100 жителей), а также в Кезском и Шарканском районах.

Вакцинацию в регионе прошли 675 810 человек.

Также стало известно, что в Челябинской области зарегистрировали первый случай штамма «омикрон», передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Омикрон» диагностирован у беременной жительницы Челябинска. По её словам, она никуда не выезжала и могла заразиться от мужа. Сейчас проверяем и мужа, и всю её семью», — заявила первый вице-губернатор области Ирина Гехт.

Она добавила, что в настоящее время беременная лечится дома.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».