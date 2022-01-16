В Минэнерго сообщили о восстановлении энергоснабжения в четырёх регионах России

Короткая ссылка
Энергетики восстановили энергоснабжение в Дагестане, Калмыкии, Волгоградской области и Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго России.
В Минэнерго сообщили о восстановлении энергоснабжения в четырёх регионах России
  • РИА Новости

«Энергетики завершили восстановительные работы в Дагестане, Калмыкии, Волгоградской области и Ставропольском крае», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что восстановительные работы продолжаются в Краснодарском крае и Адыгее, где без электроэнергии остаются 3 тыс. человек.

Ранее стало известно, что в городе Верхняя Салда в Свердловской области из-за аварийного ремонта тепловой сети отключено отопление в 135 жилых домах, где живут 17,6 тыс. человек.

Позднее аварию на теплосети удалось устранить.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить