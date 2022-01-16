В Минэнерго сообщили о восстановлении энергоснабжения в четырёх регионах России

Энергетики восстановили энергоснабжение в Дагестане, Калмыкии, Волгоградской области и Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго России.

«Энергетики завершили восстановительные работы в Дагестане, Калмыкии, Волгоградской области и Ставропольском крае», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что восстановительные работы продолжаются в Краснодарском крае и Адыгее, где без электроэнергии остаются 3 тыс. человек.

Ранее стало известно, что в городе Верхняя Салда в Свердловской области из-за аварийного ремонта тепловой сети отключено отопление в 135 жилых домах, где живут 17,6 тыс. человек.

Позднее аварию на теплосети удалось устранить.