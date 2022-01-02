Авария на теплосети в Свердловской области устранена

В городе Верхняя Салда в Свердловской области устранена авария, которая оставила без отопления более 17 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее стало известно, что в городе Верхняя Салда в Свердловской области из-за аварийного ремонта тепловой сети отключено отопление в 135 жилых домах, где живут 17,6 тыс. человек.

«Работы по устранению утечки на магистральной теплосети завершены. Коммунальщики закрывают канал плитами перекрытия и начинают заполнять теплосеть», — приводит ТАСС заявление.

23 декабря сообщалось, что горячее водоснабжение в Улан-Удэ отключили в 137 домах и 22 социальных объектах по причине аварии на ТЭЦ-1.