Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ в 137 домах отключена горячая вода

Горячее водоснабжение в Улан-Удэ отключено в 137 домах и 22 социальных объектах по причине аварии на ТЭЦ-1.

«В домах Октябрьского района в связи с аварией на ТЭЦ-1 попали под отключение от горячего водоснабжения 137 многоквартирных домов и 22 объекта социальной сферы», — цитирует РИА Новости сообщение оперативного штаба по ликвидации последствий.

Уточняется, что в число отключённых от тепла организаций входят четыре школы, два садика, республиканская инфекционная больница, медцентр, детская поликлиника.

Ранее стало известно, что из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введён режим ЧС республиканского уровня.