Глава Бурятии прервёт поездку в САР из-за ЧП на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов прервёт свою рабочую поездку в Сирию из-за инцидента на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ.

«Я сейчас нахожусь в Сирии по обращению министерства обороны», — приводит ТАСС слова Цыденова из видеообращения, распространённого пресс-службой правительства Бурятии.

По его словам, учитывая ситуацию в Улан-Удэ, он будет всеми силами стараться в кратчайшие сроки вернуться домой.

Он добавил, что принимает участие в мероприятиях в рамках взаимодействия России и Сирии.

Ранее стало известно, что из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введён режим ЧС республиканского уровня.