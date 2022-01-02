В Свердловской области из-за аварии отключено отопление в 135 жилых домах

В городе Верхняя Салда в Свердловской области из-за аварийного ремонта тепловой сети отключено отопление в 135 жилых домах, где живут 17,6 тысячи человек. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«2 января в г. Верхней Салде для аварийного ремонта магистральной тепловой сети отключено горячее водоснабжение и отопление на улицах Спортивная, Устинова, Воронова, Энгельса, Восточная, Карла Маркса. Под отключение попали 135 муниципальных жилых домов (17600 человек), 11 социально-значимых объектов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, работы планируется завершить вечером 2 января.

Ранее горячее водоснабжение в Улан-Удэ было отключено в 137 домах и 22 социальных объектах по причине аварии на ТЭЦ-1.