Авария нарушила водоснабжение в нескольких районах Архангельска
- РИА Новости
«Ленинградский, 109: работы по устранению повреждения на магистральном водопроводе Ду 600 мм продолжаются. На месте работают две бригады», — говорится в заявлении в соцсети «ВКонтакте».
В компании уточнили, что работы осложняют глубина залегания трубопровода и грунтовые воды.
Ранее стало известно, что в городе Верхняя Салда в Свердловской области из-за аварийного ремонта тепловой сети отключено отопление в 135 жилых домах, где живут 17,6 тыс. человек.
Позднее аварию на теплосети удалось устранить.