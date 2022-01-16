Авария нарушила водоснабжение в нескольких районах Архангельска

Авария на магистральном водопроводе в Архангельске нарушила водоснабжение в нескольких районах города. Об этом сообщила компания «Росводоканал Архангельск».

«Ленинградский, 109: работы по устранению повреждения на магистральном водопроводе Ду 600 мм продолжаются. На месте работают две бригады», — говорится в заявлении в соцсети «ВКонтакте».

В компании уточнили, что работы осложняют глубина залегания трубопровода и грунтовые воды.

Ранее стало известно, что в городе Верхняя Салда в Свердловской области из-за аварийного ремонта тепловой сети отключено отопление в 135 жилых домах, где живут 17,6 тыс. человек.

Позднее аварию на теплосети удалось устранить.